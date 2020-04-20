Украинцам выплатят материальную помощь после завершения каркантина
Когда ограничения связанные с эпидемией будут сняты, в течение 30 дней украинцы должны получить помощь по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.
Отмечается, что минимальная сумма помощи, будет составлять 650 гривен, а возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.
В Фонде социального страхования также рассказали, что минимальная выплата "светит" тем, кто за последний год имеют менее полугода страхового стажа.
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Ранее мы сообщали, что в связи с карантином в Украине возросло число безработных.
Поэтому в Государственном центре занятости предприняли некоторые изменения.
Так, теперь действует упрощенная система подачи документов - необходимо заполнить только два заявления - о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице.
Ранее сообщалось, что безработным будут начислять субсидию во время карантина. На нее могут претендовать украинцы, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в Центре занятости в статусе "безработных".
Напомним, Рада резко изменила бюджет для пенсионеров.
Также Politeka писала, что льготы и субсидии урезают, закон уже принят.
А еще Politeka сообщала, что что ждет украинцев в разгар карантина, полный список.