Украинцам выплатят материальную помощь после завершения каркантина

Когда ограничения связанные с эпидемией будут сняты, в течение 30 дней украинцы должны получить помощь по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Отмечается, что минимальная сумма помощи, будет составлять 650 гривен, а возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.

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В Фонде социального страхования также рассказали, что минимальная выплата "светит" тем, кто за последний год имеют менее полугода страхового стажа.

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Ранее мы сообщали, что в связи с карантином в Украине возросло число безработных.

Поэтому в Государственном центре занятости предприняли некоторые изменения.

Так, теперь действует упрощенная система подачи документов - необходимо заполнить только два заявления - о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице.

Центр занятости

Ранее сообщалось, что безработным будут начислять субсидию во время карантина. На нее могут претендовать украинцы, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в Центре занятости в статусе "безработных".

Напомним, Рада резко изменила бюджет для пенсионеров.

Также Politeka писала, что льготы и субсидии урезают, закон уже принят.

А еще Politeka сообщала, что что ждет украинцев в разгар карантина, полный список.