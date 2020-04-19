Стало известно, на какие пособия украинцы могут рассчитывать в условиях карантина

Как передает Politeka.net, соответствующее заявление опублковала пресс-служба Фонда социального страхования.

По информации ведомства, в Украине из-за ограничительных мер был увеличен размер минимального пособия по безработице.

Из-за карантина размер выплаты временно повысили с 650 до 1000 гривен.

При этом, как добавляют в пресс-службе, максимальная помощь составляет 1800 грн.

Минимальное пособие получат те украинцы, у которых в течение последнего года насчитывается менее шести месяцев страхового стажа.

Известно, что постановление Кабинета министров вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 12 марта и в течение 30 календарных дней после окончания карантина. То есть, государство будет выплачивать украинцам пособия даже спустя месяц по завершению ограничительных мер из-за пандемии китайского вируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине уже стартовали выплаты надбавок к пенсиям. Так, Пенсионный фонд начал выплату компенсации к пенсии за апрель тем гражаднам Украины, которым более 80 лет. Они могут получить до 500 гривень. Были перечислены выплаты работающим льготникам.

Отметим, выплачивать компенсации за апрель начали 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льготники старше 80 лет получат дополнительные деньги тогда, когда им предет пенсия за текущий месяц.

Также мы рассказывали, что пенсионеры могут остаться без выплат. Это связано с тем, что льготники, выходя на заслуженный отдых, скрывают от Пенсионного фонда дополнительный источник дохода, после чего им могут отменить индексацию.

Напомним, выплаты готовятся урезать, украинцам объяснили, кого оставят без денег: «сначала на 400 гривен, потом на 900».

Как сообщала Politeka, Рада резко изменила бюджет для пенсионеров: что теперь будет с доплатами и как получить деньги.

Также Politeka писала про перерасчет выплат в мае, сумма увеличится: сколько украинцы будут получать после индексации.