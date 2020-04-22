Кабинет министров продлил карантин в Украине, однако есть и некоторые ослабления

В частности, это коснется поездок в общественном транспорте.

В постановлении правительства говорится, что в городской транспорт начнут пускать доноров крови.

Кроме того, Кабмин разрешил привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра. Также внесены некоторые изменения в правила самоизоляции.

При этом, по словам премьера, столичную подземку, которая была временно закрыта для пассажиров с 18 марта, не откроют ни до конца апреля, ни в начале мая.

Глава Минздрава Максим Степанов на заседании зачитал проект постановления, в котором указано продление карантина до 11 мая.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня рассказал о плане вывода страны из карантина. Он состоит из пяти этапов, а начнется 12 мая, когда откроют непродовольственные магазины и разрешат гулять в парках.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что преодолеть пандемию китайского вируса в 2020 году не удастся, борьба с заразой может продлиться еще два года.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, он предупредил, что нужно привыкать жить в новых условиях: придерживаться правил дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Это должно войти в привычку и стать ежедневной рутиной.

Премьер допустил, что в будущем карантин будут повторно вводить в отдельных регионах и населенных пунктах Украины.

Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко запугал новыми сроками карантина: «продлят после 12 мая».

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