Унікальну подію можна буде спостерігати навіть без телескопів

Цю інформацію озвучив завлабораторією головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко, передає ТСН.

Повідомляється, що метеоритний дощ Ліриди, в даний момент, в активній фазі. За словами фахівців, щогодини в атмосфері згоряє до 20 космічних тіл.

Українців також порадували, що спостерігати за унікальною подією можна буде кілька днів, не використовуючи при цьому телескопи.

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За словами експертів, зіркопад Ліриди, який зараз у розпалі, характерний чи не найбільшими спалахами в небі, і чи не найдовшим слідом, після згорілих в атмосфері метеоритів.

«Це неймовірна краса, це окраса Землі», - підкреслив Іван Крячко.

«Яскраві метеори, швидкі. Сузір'я Ліри високо над головою. Тому можна буде спостерігати, якщо небо ясне, чисте, з задоволенням. Нічого не потрібно. Тільки темне небо», - продовжив фахівець.

Але експерти радять українцям, які хочуть спостерігати за унікальним подією, краще виїхати у сільську місцевість, або просто в полі. Якщо обмежувальні заходи не дозволяють це зробити, то можна дивитися за метеоритним дощем там, де вуличних ліхтарів та освітлення від будинків мінімум.

«Є певна хмара дрібних-дрібних частинок, які залишилися після комети. І ось коли Земля перетинає орбіту цих частинок, тоді ми власне спостерігаємо зорепад», - додав завлабораторією головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Астрологи закликають з користю використовувати ці унікальні події, оскільки зорепади можуть провокувати позитивні зміни.

«У період зорепаду у людей підвищується енергетичні стани, йде приплив сил. Починає поліпшуватися фінансовий стан, конфлікти йдуть», - розповіла в коментарі астролог Яніна. 

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