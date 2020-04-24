В суботу, 25 квітня, Украину прийде циклон з атмосферними фронтами
Про те, як це позначиться на погоду, розповіла синоптик Наталка Діденко.
Згідно з прогнозом, в більшості областей України очікуються дощі з грозами.
Опади не дійдуть лише до південної частини України, Луганської та Донецької областей, також сухо буде в більшості районів Кропивницького і Дніпра.
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Також синоптик попереджає, що пориви вітру в суботу можуть бути сильними.
Напрямок вітру очікується південно-західним, а от у західних областях України він буде північно-західним.
А ось повітря прогріється майже до літніх температур: +15.. +22 градуси. Але так буде не скрізь. Західна частина України опиниться в тилу холодного фронту, тому тут очікується +11 +14 градусів.
У Києві суботу обіцяє бути теплою, до +18 +20 градусів. Опади прийдуть вдень, можливо, навіть з грозами.
Вітер у Києві завтра передбачається південно-західним, поривчастим.
Синоптик попередила, що така погода може позначитися на самопочутті.
«Якщо у вас вже сьогодні болить голова чи з`явився якийсь дискомфорт, це - не обов`язково забруднене повітря від димів.
Нагадаємо, українців попередили про небезпечних погодних аномаліях вже цього літа, «готуйтеся до…».
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