Потрібно поберегти себе

В суботу, 25 квітня, Украину прийде циклон з атмосферними фронтами

Про те, як це позначиться на погоду, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, в більшості областей України очікуються дощі з грозами.

Опади не дійдуть лише до південної частини України, Луганської та Донецької областей, також сухо буде в більшості районів Кропивницького і Дніпра.

Також синоптик попереджає, що пориви вітру в суботу можуть бути сильними.

Напрямок вітру очікується південно-західним, а от у західних областях України він буде північно-західним.

А ось повітря прогріється майже до літніх температур: +15.. +22 градуси. Але так буде не скрізь. Західна частина України опиниться в тилу холодного фронту, тому тут очікується +11 +14 градусів.

У Києві суботу обіцяє бути теплою, до +18 +20 градусів. Опади прийдуть вдень, можливо, навіть з грозами.

Вітер у Києві завтра передбачається південно-західним, поривчастим.

Синоптик попередила, що така погода може позначитися на самопочутті.

«Якщо у вас вже сьогодні болить голова чи з`явився якийсь дискомфорт, це - не обов`язково забруднене повітря від димів.

Просто до нас йде циклон з фронтами, дощами та грозами», - зазначила фахівець.

Відзначимо, кліматологи попереджають, що в 2020 році в Україні погода буде нестабільною і кількість опадів може різко скоротитися, а ось сухих днів буде більше. В результаті якість повітря почне погіршуватися, концентрація шкідливих речовин може вирости.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечних погодних аномаліях вже цього літа, «готуйтеся до…».

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