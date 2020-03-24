Украинцам нужно готовиться к аномально высоким температурам летом

Такое предупреждение сделал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передает Styler.

При этом синоптик уверен, что аномально жаркое лето в Украине - не временное явление. Украинцам, по его словам, придется смириться с тем, что теперь так будет каждый год.

"Лето у нас всегда будет жарким", - сказал Кульбида, посоветовав начать привыкать к таким прогнозам погоды.

Экспер поснил, что знойное лето, как и бесснежные зимы - это последствие безвозвратных изменений климата. Кульбида советует украинцам привыкать и готовиться к удушающему лету.

Как известно, в прошлом году летом было зафиксировано повышение средней температуры сразу на два градуса. Вполне вероятно, что новое лето отличится новыми рекордами.

Кульбида также прогнозирует, что морозных зим в Украине уже не будет, придется забывать и о снегах. Осадки будут, но из-за высокой температуры снежный покров не успеет задержаться.

Отметим, что такая погода может помочь остановить распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что микробиолог и иммунолог, профессор Гвидо Сильвестри из Италии заявил, что с приходом летнего тепла пандемия COVID-19, как минимум, сбавит темпы распространения.

Ученый считает, что очень важно следить за тенденцией эпидемии в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, в частности в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Индии и Бангладеш, чтобы спрогнозировать ситуацию летом в европейских странах.

Отметим также, китайские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для COVID-19 губительной.

При этом ученые подчеркнули, что посещение бани или сауны не поможет избавиться от коронавируса. Ведь несмотря на высокую температуру в парилке, температура тела остается неизменной – 36,5-37°С.

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