Украинцам нужно готовиться к тому, что будет ухудшаться качество воздуха – задымленность и повышение концентрации вредных выбросов

Об этом предупредила географ-метеоролог Вера Балабух, пишет «Укринформ».

Кроме того, согласно прогнозу, станет хуже и качество воды. Уже сейчас в регионах Украины продолжает уменьшаться "водность" рек. Также эксперт предупредила, что в ближайшее время в стране экстремальных погодных условий будет все больше. И все из-за изменений климата.

В новых условиях сильно изменится и растительность.

Этот процесс украинцы уже начали ощущать на себе, а дальше будет только хуже. Прогнозируется, что в 2020 году погода будет нестабильной и количество осадков может резко сократиться, а вот сухих дней будет больше. В результате качество воздуха начнет ухудшаться, возможна сильная задымленность и повышение концентрации вредных выбросов.

"В Украине существенно меняется термический режим, режим увлажнения, ветра. Рост температуры заметен в течение всего года, а больше всего - зимой и летом. С конца 90-х годов в Украине не было ни одного, что называется, холодного года. Средняя температура за год была выше нормы. С 2007 года годовые аномалии превысили полтора градуса, а в отдельные годы - даже два", - рассказала метеоролог.

Она добавила, что все климатические изменения привели к тому, что холодный период в Украине значительно сократился, а вот теплый – наоборот, количество жарких дней значительно возросло.

Печальная ситуация и с осадками. Снег зимой становится редкостью. Устойчивого покрова нет не только на юге страны, но уже и в северных областях. При этом летом погода все чаще влажная и знойная, что способствует образованию мощных конвективных облаков. Из которых выпадают сильные ливни, град, формируются опасные шквалы, а иногда и смерчи.

Кроме того, осадки очень локальны: в одном городе за пару часов может выпасть месячная норма, а в соседних населенных пунктав в это время вообще не будет дождей.

"Поэтому дефицит осадков и одновременно - засухи также стали типичным явлением современности", - пояснила Балабух.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

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