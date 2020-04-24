В субботу, 25 апреля, в Украину придет циклон с атмосферными фронтами

О том, как это скажется на погоде в стране, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно прогнозу, стоит ожидать больших изменений. В большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами.

Осадки не дойдут только к южной части Украины, Луганской и Донецкой областям. Также сухо будет в большинстве районов Кропивницкого и Днепра.

Кроме того, синоптик предупреждает, что в субботу могут быть сильные порывы ветра.

Направление его, согласно прогнозу, ожидается юго-западным почти по всей стране кроме западных областей, там ветер будет северо-западным.

При этом, несмотря на дожди, воздух прогреется практически до летних температур: +15.. +22 градуса. Но так будет не везде. Западная часть Украины окажется под влиянием холодного фронта, поэтому здесь можно рассчитывать только на +11... +14 градусов.

Погода в Киеве в субботу обещает быть теплой, до +18 +20 градусов. Осадки придут днем, возможно, будут и грозы.

Ветер в Киеве завтра предполагается юго-западным, порывистым.

Синоптик предупредила, что такая погода может сказаться на самочувствии, поэтому нужно прислушаться к себе.

«Если у вас уже сегодня болит голова или появился какой-то дискомфорт, это - не обязательно загрязненный воздух от дымов. Просто к нам идет циклон с фронтами, дождями и грозами», - отметила специалист.

Отметим, климатологи предупреждают, что в 2020 году в Украине погода будет нестабильной, очень засушливой. Что грозит обернуться бедой - качество воздуха начнет ухудшаться, концентрация вредных веществ может вырасти.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

Как сообщала Politeka, "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

Также Politeka писала, что в Украине зафиксировали аномальную температуру: такого не было с прошлого века.