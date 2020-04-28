Російський рок-музикант Гарік Сукачов висловився щодо війни на Донбасі

Сукачов вважає, що РФ винна лише в тому, що захищає свої інтереси і ніякої відповідальності за свої дії вона нести не має.

"Росія, величезна країна, несе за це відповідальність? Я вважаю, що влада РФ не несе. Тому що революція почалася в Україні і йшла досить довго. І це не перша революція. На Помаранчевій я теж був, бачив ці прапори і т. д. Все не однозначно", - прокоментував музикант.

Врешті-решт Сукачов прийшов до висновку, що Росія має відношення до збройного конфлікту на території України:

"Має звичайно. Як будь-яка країна, яка зобов'язана захищати своїх і свої геополітичні інтереси. Я не думаю, що в цьому плані Росія відрізняється від будь-якої сильної держави".

До речі, російський співак Лев Лещенко, який підписав листа на підтримку дій Путіна по анексії Криму, зробив скандальну заяву про Україну

Лев Лещенко виправдовував свій підпис кремлівської байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються багато пропагандисти Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

Співак зазначив, що він стежить за новинами, а головне - довіряють російським ЗМІ.

"Ніде, ні в одній газеті, ні в одному журналі я не читав, що говорять про правих радикалів, які на сьогоднішній день мають якісь преференції в українському уряді. Мова не йде про Україну, про український народ. Приберіть правих радикалів, дайте статус російської мови і відродіть всі парламентські партії. Виконайте три умови - більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам", - вважає співак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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