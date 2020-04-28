Водіїв-порушників вже з першого травня чекають нововведення

На даний момент відомо, що український парламент прийняв закон, який скасовує норму нарахування штрафних балів для водіїв.

Правовий експерт, керуючий менеджер АТ "Тарасюк і партнери" Сергій Тарасюк розповів подробиці.

Так, щоб нововведення діяли, потрібний ще підпис президента, пише t.ks.ua. Після цього, згідно з документом, скасовується система нарахування балів, яка була введена у 2015 році.

Варто відзначити, що ще поки нескасованій системі кожному водієві нараховується 150 балів протягом року, які списуються, якщо водій порушив ПДР (не стосується негайного позбавлення волі).

Коли бали кінчаються, водія повинні були залучити до відповідальності.

З першого травня водіїв-порушників чекає автоматична система фотовідеофіксації порушень ПДР (АСФП), яка не тільки фіксує порушення, але і виносить постанову про порушення і надсилає його за місцем реєстрації власника авто.

Таким чином, сперечатися з поліцейським і що-небудь доводити не будуть.

В АСФП входять технічний комплекс з фотокамер і серверів, а також уповноважені співробітники поліції, які розглядають адміністративні правопорушення і складають протоколи.

Варто відзначити, що програмно-технічне забезпечення не має повноважень на написання протоколів, саме тому потрібні поліцейські.

Підкреслимо, що АСФП заробила в кінці лютого в тестовому режимі і МВС повідомляло про 30 тисяч зафіксованих порушень до 12:00 першого дня роботи в столиці.

В середньому по Києву фіксується приблизно 60 тисяч правопорушень за добу.

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