У перший день травня в Україні різко потеплішає, проте більшу частину країни заллє дощами

Про це попереджають синоптики в новому прогнозі Укргідрометцентру. Зокрема, очікується, що середня температура повітря 1 травня буде досить високою – місцями до +26 градусів. Вночі температура опуститься до +6…+10 градусів, а вдень повітря прогріється до +16…+25.

При цьому жителі більшості регіонів країни не зможуть насолодитися теплом через дощі з грозами. Опади пройдуть на заході, півночі, в центрі, а також в окремих частинах півдня. Через них у цих регіонах погода буде більш прохолодною. Температура підніметься максимум до +18 градусів.

При цьому дощі не доберуться до східних областей і південно-сходу. В зв'язку з цим там очікуються вже цілком літні температури.

Дощова погода накриє і Київську область. Вдень температура в регіоні підніметься до +19 градусів.

Синоптики також попередили про те, що 1 травня у ряді південних і східних регіонів, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що температура повітря 1 травня у західних та північних областях передбачається помірною, +15… +20 градусів. Найтепліше буде в більшості центральних областей, на півдні і сході, там, згідно з прогнозом, повітря прогріється до +20 +24 градуси.

В Одеській області, та й взагалі на узбережжях морів, буде прохолодніше, місцями +13… +16 градусів.

Найтепліше буде в Луганській області, там майже літо, до +26 градусів.

Нагадаємо, травень у перший же день покаже все, на що здатний: від гроз до літніх +26.

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