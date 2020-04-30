В четверг, 30 апреля, синоптики прогнозируют на значительной части Украины резкое ухудшение погодных условий

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на «Укргидрометцентр», ожидаются грозы и сильные порывы ветра.

Так, на западе и севере страны, а также Киеве, Винницкой, Черкасской и Одесской областях пройдут грозы. В Карпатах порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Автомобилистам следует быть внимательными, поскольку скользкая дорога усложняет управление транспортом и увеличивает тормозной путь.

Ранее мы сообщали, согласно прогнозу "Укргидрометцентра", 29-30 апреля в южных областях, а также Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынский и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. 30 апреля в западных областях грозы, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, ночью на Закарпатье значительный дождь (II уровень опасности, желтый).

Уточняется, что на западной Украине будут сильные дожди. Днем воздух прогреется до 16-21 со знаком «плюс». Ночью же похолодает до 8-11 градусов тепла.

Украинцам на севере также стоит готовиться к дождю. Тем не менее, днем столбик термометра будет показывать от 19 до 21 градуса тепла. А вот ночью похолодает до 7-11 по Цельсию.

Центральные регионы частично накроют осадки. Украинцам стоит ожидать дневных 20-23 градусов тепла.

На юге Украины дожди пройдут в Одесской области. Днем столбик термометра покажет 17-22 тепла. А вот ночью похолодает до 7-9 по Цельсию.

А вот на востоке Украины будет сухо и без осадков. Днем воздух прогреется до неимоверных 20-23 тепла. Хотя ночью столбик термометра опустится до 4-8 градусов.

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