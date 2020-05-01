В первый день мая в Украине резко потеплеет, однако большую часть страны зальет дождями

Об этом предупреждают синоптики в новом прогнозе Укргидрометцентра. В частности, ожидается, что средняя температура воздуха 1 мая будет довольно высокой – местами до +26 градусов. Ночью температура опустится до +6…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+25.

При этом жители большинства регионов страны не смогут насладиться теплом из-за дождей с грозами. Осадки пройдут на западе, севере, в центре, а также в отдельных частях юга. Из-за них в этих регионах погода будет более прохладной. Температура поднимется максимум до +18 градусов.

При этом дожди не доберутся до восточных областей и юго-востока. В связи с этим там ожидаются уже вполне летние температуры.

Дождливая погода накроет и Киевскую область. Днем температура в регионе поднимется до +19 градусов.

Синоптики также предупредили о том, что 1 мая в ряде южных и восточных регионов, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, ранее также сообщалось, что температура воздуха 1 мая в западных и северных областях предполагается умеренной, +15… +20 градусов. Теплее будет в большинстве центральных областей, на юге и востоке, там, согласно прогнозу, воздух прогреется до +20 +24 градуса.

В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, будет прохладнее, местами +13… +16 градусов.

Теплее всего будет в Луганской области, там почти лето, до +26 градусов.

Напомним, май в первый же день покажет все, на что способен: от гроз до летних +26.

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