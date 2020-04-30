Погода в пятницу, 1 мая, разделит Украину

О том чего ждать в разных регионах страны сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, 1 мая кратковременные дожди с локальными грозами ожидаются на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Кроме того, местами осадки вероятны в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.

В остальных областях существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях предполагается умеренной, +15… +20 градусов. Теплее будет в большинстве центральных областей, на юге и востоке, там, согласно прогнозу, воздух прогреется до +20 +24 градуса.

В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, будет прохладнее, местами +13… +16 градусов.

Теплее всего будет в Луганской области, там почти лето, до +26 градусов.

В Киев май принесет небольшое снижение температуры воздуха. Днем ​​в пятницу ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны. Ветер с юго перейдет на северный.

В субботу, 2 мая в Киеве снова потеплеет, но не надолго. Похолодание придет уже во вторник, а вот во вторник 5 мая, при том снижение температуры будет ощутимым.

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