Погода в пятницу, 1 мая, разделит Украину
О том чего ждать в разных регионах страны сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, 1 мая кратковременные дожди с локальными грозами ожидаются на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Кроме того, местами осадки вероятны в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.
В остальных областях существенных осадков не предвидится.
Несчастный случай произошел с Добронравовым, съемки «Сватов» сорваны: что известно
Дети Лопес, Сталлоне, Де Ниро и других звезд поразили внешностью: абсолютно не похожи на родителей
Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."
Доллар резко обвалится, таких цифр в обменниках не было давно: к чему готовиться
Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях предполагается умеренной, +15… +20 градусов. Теплее будет в большинстве центральных областей, на юге и востоке, там, согласно прогнозу, воздух прогреется до +20 +24 градуса.
В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, будет прохладнее, местами +13… +16 градусов.
Теплее всего будет в Луганской области, там почти лето, до +26 градусов.
В Киев май принесет небольшое снижение температуры воздуха. Днем в пятницу ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны. Ветер с юго перейдет на северный.
В субботу, 2 мая в Киеве снова потеплеет, но не надолго. Похолодание придет уже во вторник, а вот во вторник 5 мая, при том снижение температуры будет ощутимым.
Напомним, что стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.
Как сообщала Politeka, врачи рассказали, что происходит с организмом при перепадах погоды.
Также Politeka писала, что в Украину несется буря, предупреждение спасателей: какие области под ударом.