Український гімнаст, чемпіон Олімпійських ігор-2016 Олег Верняєв так і не зміг відповісти на питання, чому почалася війна на Донбасі
Український гімнаст Олег Верняєв, який народився в Донецьку, відмовився називати Росію винною в початку війни на Донбасі, і відійшов від питання, чому вона почалася.
Так, в інтерв'ю YouTube-каналу "Intersport Україна" Верняєв заявив, що не хоче нічого говорити на цю тему (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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"Мені нічого сказати, чесно. Я не буду нічого говорити про конфлікт на Донбассі – тому що, я стільки всього наслухався в цій темі, що я навіть не хочу нічого говорити, тому що не скажеш – все буде не так. Мені просто дуже шкода, що я не можу взяти і просто поїхати в Донецьк. Мені дуже шкода, що багато людей від цього страждає, що країна страждає – ось це мені шкода", - заявив 26-річний спортсмен.
На уточнююче запитання інтерв'юєра, зрозумів спортсмен для себе відповідь на це питання, гімнаст знову відповів ухильно, що:
"Можливо, для себе я зрозумів відповідь на це питання".
Також раніше повідомлялося, що український гімнаст Олег Верняєв опублікував спільне фото з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.
"Велика честь побувати в гостях у Митрополита Онуфрія. Всіх зі святом Святого Миколая", – написав на своїй сторінці в Instagram 26-річний донеччанин.
Зазначимо, що Онуфрій по закінченню об'єднавчого Собору Софії Київської позбувся титулу митрополита Київського і всієї України.
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