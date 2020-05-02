Украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев так и не смог ответить на вопрос, почему началась война на Донбассе

Родившийся в Донецке украинский гимнаст Олег Верняев отказался называть Россию виновной в начале войне на Донбассе, и ушел от вопроса, почему она началась.

Так, в интервью YouTube-каналу "Intersport Україна" Верняев заявил, что не хочет ничего говорить на эту тему (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить – потому что, я столько всего наслушался в этой теме, что я даже не хочу ничего говорить, потому что, что не скажешь – все будет не так. Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать просто в Донецк. Мне очень жаль, что много людей от этого страдает, что страна страдает – вот это мне жаль", - заявил 26-летний спортсмен.

На уточняющий вопрос интервьюера, понял ли спортсмен для себя ответ на этот вопрос, гимнаст снова ответил уклончиво, что:

"Возможно, для себя я понял ответ на этот вопрос".

Также ранее сообщалось, что украинский гимнаст Олег Верняев опубликовал совместное фото с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

"Огромная честь побывать в гостях у Митрополита Онуфрия. Всех с праздником Святого Николая", – написал на своей странице в Instagram 26-летний дончанин.

Отметим, что Онуфрий по окончанию объединительного Собора в Софии Киевской лишился титула митрополита Киевского и всея Украины.

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