У часи Великої Вітчизняної війни офіцер Радянської армії вів щоденник, в якому розповів про злочини на території чужої держави

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі BBC.

Так, щоденник належить офіцерові Володимиру Гельфанду і описує будні солдатів. Приміром, що в лавах Радянської армії не було дисципліни, був мізерний раціон, воші, антисемітизм і «нескінченне злодійство», яке доходило до межі.

Крім того, у щоденнику розповідається про злочини росіян, які ті зробили, прийшовши в Берлін.

«Я запитав німкень, де вони живуть, ламаною німецькою, і поцікавився, навіщо вони пішли з свого будинку, і вони з жахом розповіли про те горе, яке заподіяли їм передовики фронту в першу ніч приходу сюди Червоної Армії», - йдеться в щоденнику.

У відповідь на це німкеня відповіла Гельфанду, що її зґвалтувала група людей. Все це відбувалося на очах у її матері.

«Вони тикали сюди, - пояснювала красива німкеня, задираючи спідницю, - всю ніч, і їх було так багато. Я була дівчиною, - зітхнула вона і заплакала. - Вони мені зіпсували молодість. Серед них були старі, прищаві, і всі лізли на мене, все тикали. Їх було не менше двадцяти, так, так, - і залилася сльозами», - підкреслюється в щоденнику.

Крім того, в один момент дівчина кинулася до нього і запропонувала залишитися тут.

«Залишайся тут, - раптом кинулася до мене дівчина, - ти будеш зі мною спати. Ти зможеш зі мною робити все, що захочеш, але тільки ти один», - стверджує автор.

Також на сторінках щоденника розповідається про те, як пропаганда «підстьобувала» росіян до насильства, коли ті перебували на території Німеччини. Точно також надходили і німецькі солдати, які заплямували себе, перебуваючи на території тодішнього Радянського союзу.

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