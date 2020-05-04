Внутрішні туристи, які приїжджають до Львова з інших українських міст і не можуть двох слів зв'язати державною мовою, повинні їхати прямісінькоо назад на вокзал

Таку думку в ефірі програми «DROZDOV. Позиція» на каналі в YouTube висловив відомий український письменник, журналіст і ведучий політичного ток-шоу Остап Дроздов, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, зараз у Львові російської мови стало більше в рази, і в цьому є вина самих жителів, переконаний ведучий.

«Мене абсолютно харять львівські офіціанти, які розмовляють з гостями нашого міста «по-їхньому», – заявив він.

Дроздов розповів про те, як перевиховує російськомовних українських туристів.

«У мене є правило: коли до мене підходить турист і російською мовою запитує, як йому кудись пройти, я завжди йому покажу дорогу, але у зворотний бік. Один хотів пройти з Коперника до площі Ринок. Там сто метрів іти. Я посадив його на трамвай і відправив на вокзал, причому простежив, щоб він сів, побажав щасливої дороги. Поїхало чмо болотне на вокзал. Не вмієш спілкуватися українською мовою в найбільш українському місті на планеті – пензлюй на вокзал. Така моя логіка», – каже журналіст.

В програмі він також розповів, як боротися з русифікацією міста. Якщо людина підходить і питає щось російською, треба поцікавитися, звідки вона приїхала. І якщо це свої, українці, які «москальщину приїхали розводити», Дроздов радить показувати їм найдальші закутки міста.

Він радить ігнорувати все русифікаторське у Львові.

«Я хочу бути відкритим для іноземців, я хочу бути відкритим до міжнародних туристів, але ось для внутрішнього туриста, який не може українською двох слів зв'язати, і ти ще повинен парталакать по-їхньому… Вибачте, але це абсолютна неповага до себе, свого простору. Я слабо собі уявляю, щоб ви таке зробили в Празі, Кракові чи у Валенсії. Тому потрібно мати гонор, і тоді буде менше того, про що ми говоримо», – резюмував Дроздов.

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