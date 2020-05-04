Антін Мухарський висловився про жителів окупованих територій Донбасу
На думку телеведучого Антіна Мухарського, звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу ускладниться через зміни у світогляді деяких українців.
Про це він розповів в інтерв'ю-чаті у виданні Главред. Також Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії.
"Насправді Я поки не бачу якихось позитивних моментів і перспектив у тому, щоб Донецьк і Луганськ повернути, повернути їх буде складно, тому що сталися ментальні зрушення в структурі українського населення, і на певних територіях "совок" переміг Україну. "Совок" — як агресивна, консервативна і моральна традиція імперії. Видалити з голів — основне завдання", ― висловився ведучий.
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На думку Мухарського, керівництву країни потрібно більше приділяти увагу не тільки озброєнню армії, а й українізації Донбасу. Адже там люди страждають, їм необхідна підтримка України.
Також раніше повідомлялося, що український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський жорстко пройшовся по російськомовним українцям.
На думку телеведучого російськомовні українці, які за 29 років незалежності не перейшли на державну мову, фактично є росіянами.
За його словами, бути чи не бути українцем – свідомий вибір кожного. Актор розповів, що він теж виріс в російськомовній родині, але він вчинив інакше і зробив свій свідомий вибір, розмовляючи українською.
Нагадаємо, спецназ увірвався до музиканта Антону Мухарському.
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