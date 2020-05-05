Будуть ті, яким таке рішення не сподобається

Стало відомо, чи буде Україна приймати участь у святкуванні 75-ї річниці перемоги над нацизмом

Про це в ефірі українського телеканалу заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Вадим Пристайко, передає Politeka.net.

За його словами, офіційний Київ не планує брати участь у святкуванні 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Пристайко також додав, що позиція щодо відзначення 75-ї річниці закінчення Другої Світової війни залишилася колишньою.

В ефірі телеканалу Вадим Пристайко також розвіяв чутки щодо того, що нібито глава держави Володимир Зеленський планує брати участь у "Параді перемоги" в Москві.

«Наша позиція залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня. Ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, і готові пробачити один одного. Ми вважаємо, що саме в цю сторону повинно йти святкування. Це має бути святкування того, що нарешті континент знаходиться протягом 75 років, якщо не вважати наші шість років війни, у відносному мирі», – підкреслив віце-прем'єр.

На ситуацію навколо 9 травня відреагував і спікер Ради Дмитро Разумков. Він зізнався, що цей день він завжди вважав "святом".

В ефірі телеканалу Дмитро Разумков пояснив, що це його особиста позиція, і додав, що його "дідусі і бабусі були учасниками бойових дій".

Спікер Парламенту також нагадав, що в цьому році День перемоги над нацизмом доводиться на "серйозний розпал вірусу", тому українцям не варто нехтувати карантинними обмеженнями навіть у святковий день, інакше карантин не закінчиться "ні 11 травня, ні 22 травня, ні навіть у липні та не в серпні".

Раніше ми розповідали, що мер Харкова Геннадій Кернес зібрався відзначати 9 травня. Він запропонував жителям міста приєднатися до акції, не виходячи з дому вийти на балкони з фотографіями дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину мовчання.

Проте, запевнив він, якщо ситуація зміниться в кращу сторону, то вони (влада) встигнуть організувати і провести ходу «Полку Безсмертної Перемоги» так, як планували.

Нагадаємо, на Харківщині чиновники вирішили розщедритися до 9 травня.

Як повідомляла Politeka, "Так само робили в Росії": Кернес придумав, як створити масовку на 9 травня

Також Politeka писала, що "Почує вся Україна": Кернес придумав, як відзначити 9 травня в умовах карантину.