Всю Україну сколихнув инцидент, який відбувся в Одесі

У неділю, 3 травня, в Одесі патрульним довелося відкрити вогонь у собаку, яку на них нацькував нетверезий господар. Про інцидент повідомила прес-служба Нацполиции. Зараз подія масово коментують в мережі. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

В поліцію надійшло повідомлення про порушення правил вигулу собак. Заявник повідомив, що в Ваному провулку знаходиться людина з явними ознаками алкогольного сп'яніння з собакою бійцівської породи без намордника і повідка. Чоловік схвильовано додав, що тварина кидається на дітей. Патрульні в лічені хвилини прибули на місце виклику і виявили порушника з собакою, на яких скаржилися перехожі. Чоловік поводився агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину і одягнути на неї повідець, не реагував, - повідомили в прес-службі.

Після цього порушник також нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулася на поліцейського. Щоб знешкодити собаку, правоохоронці використовували вогнепальну зброю.

34-річного порушника поліцейські затримали, а поранену тварину передали фахівцям, які доставили її у ветеринарну лікарню.

Зазначимо, більшість користувачів мережі впевнені, сто поліцейські діяли у відповідності з ситуацією. Люди обурені, що вигулювали собаку біля дитячого майданчика без намордника і повідка.

«Поліцейські 100% праві. Не про що говорити. Власник собаки повинен понести відповідальність», «Правильне рішення. Ще господарю великий штраф», «А якщо б ця собака кинулася на дитячий майданчик? Господар повинен вигулювати собаку в наморднику і на повідку», «Тут все в рамках закону», «Задовбали безвідповідальні господарями тварин, яким пофіг на всіх, включаючи свого пса», «Правильно зробили, те ж саме робить поліція по всьому світу», - пишуть в коментарях.

Але місце і ті, кому дії поліції здалися непрофесійними: «По-перше судячи з відео саме поліцейські самі спровокували пса, обступивши його і роблячи різкі жести. Для цього не треба бути фахівцем. По-друге поруч знаходилися діти з батьками, і якщо б куля відрикошетила ця, була б велика трагедія. Видно поліцейський молоді і недосвідчені».

Також деякі користувачі мережі вважають,що в таких випадках потрібно застосовувати транквілізатор.

Зі слів поліції!

Поліцію викликали мешканці будинку! Сказали, що чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння гуляє з собакою бійцівської породи без намордника та повідка! Тварина кидається на дітей!

Коли приїхали патрульні власник пса поводив себе агресивно! https://t.co/FoYKNae5s0 — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) May 4, 2020

Місто Одеса!!!

Поліцейські заради самооборони підстрелили пса!

Як ви оцінюєте ситуацію, друзі?! pic.twitter.com/jcwSLWY4d2 — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) May 4, 2020

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