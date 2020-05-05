Всю Украину всколыхнул инцидент, который произошел в Одессе

В воскресенье, 3 мая, в Одессе патрульным пришлось открыть огонь в собаку, которую на них натравил нетрезвый хозяин. Об инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции. Сейчас событие массово комментируют в сети. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В полицию поступило сообщение о нарушении правил выгула собак. Заявитель сообщил, что в Ванном переулке находится человек с явными признаками алкогольного опьянения с собакой бойцовской породы без намордника и поводка. Мужчина взволнованно добавил, что животное бросается на детей. Патрульные в считанные минуты прибыли на место вызова и обнаружили нарушителя с собакой, на которых жаловались прохожие. Мужчина вел себя агрессивно, на требование инспекторов успокоить животное и одеть на нее поводок, не реагировал, - сообщили в пресс-службе.

После этого нарушитель также натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось на полицейского. Чтобы обезвредить собаку, стражи порядка использовали огнестрельное оружие.

34-летнего нарушителя полицейские задержали, а раненое животное передали специалистам, которые доставили ее в ветеринарную больницу.

Отметим, большинство пользователей сети уверены, сто полицейские действовали в соответствии с ситуацией. Люди возмущены, что собаку выгуливали возле детской площадки без намордника и поводка.

«Полицейские 100% правы. Не о чем говорить. Владелец собаки должен понести ответственность», «Правильное решение. Еще хозяину большой штраф», «А если бы эта собака кинулась на детскую площадку? Хозяин должен выгуливать собаку в наморднике и на поводке», «Тут все в рамках закона», «Задолбали безответственные хозяевами животных, которым пофиг на всех, включая своего пса», «Правильно сделали, то же самое делает полиция по всему миру», - пишут в комментариях.

Но есто и те, кому действия полиции показались непрофессиональными: «Во-первых судя по видео именно полицейские сами и спровоцировали пса, обступив его и делая резкие жесты. Для, этого не надо быть специалистом. В-вторых рядом находились дети с родителями, и если бы пуля отрикошетила эта, была бы большая трагедия. Видно полицейский молодые и неопытные».

Также некоторые пользователи сети считают,что в таких случаях нужно применять транквилизатор.

Зі слів поліції!

Поліцію викликали мешканці будинку! Сказали, що чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння гуляє з собакою бійцівської породи без намордника та повідка! Тварина кидається на дітей!

Коли приїхали патрульні власник пса поводив себе агресивно! https://t.co/FoYKNae5s0 — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) May 4, 2020

Місто Одеса!!!

Поліцейські заради самооборони підстрелили пса!

Як ви оцінюєте ситуацію, друзі?! pic.twitter.com/jcwSLWY4d2 — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) May 4, 2020

Напомним, военные устроили беспредел под Одессой: "избили и угнали авто".

Как сообщала Politeka, вирус атаковал полицейских в Одесской области: "начались массовые проверки"

Также Politeka писала, что полицейский открыл стрельбу на детской площадке в Одессе: кадры происходящего.