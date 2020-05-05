Знаменитий радянський і російський актор Олександр Панкратов-Чорний озвучив пропагандистську байку про жителів України

Російський актор вихваляє агресивну політику Володимира Путіна проти України, а також виявляє безмежну підтримку терористичним групам "ДНР" і "ЛНР", перед якими неодноразово виступав.

В одному з інтерв'ю, яке він давав під час своєї поїздки на Донбас, той і зовсім поділився своїм баченням того, що відбувається в Україні (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Те, що нам показували по телебаченню – це лише шматочки подій, що відбуваються. Але коли я побачив своїми очима всю трагічність ситуації на Донбасі, то це справило на мене колосальне враження", – заявив скандальний артист.

До всього іншого, він повністю повторив всі пропагандистські штампи про "бандерівців", "фашистів", "рабів" і "хлопчиків в трусиках".

А також почав залякувати росіян мстивими українцями, які нібито ніколи не залишать у спокої Росію.

"Навіть діти брали участь у бойових діях. Жінка в Донецьку стала командиром батальйону... у мене в Києві друзі-артисти вночі приходять, бояться, а раптом побачать. Залякані люди! У мене пилку в аеропорту для нігтів відібрали! "Вам дозволено, москалям, а нам – ні!". Образливо, хамлять! Бандерівці і 20 років пропаганди будуть тривати довго, вони не заспокояться! Вони (українці) виходять з смолоскипами, вони не хочуть працювати, хочуть мати рабів, за рахунок яких можуть жити", - розповідав він, кремлівську страшилку про Україну.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну.

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