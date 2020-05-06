За це ніхто не відповів досі

Журналіст і блогер Денис Казанський продемонстрував своїм підписникам наслідки нелегального видобутку бурштину на Волині

Зйомки проходили в урочищі Гальбин Рівненської області, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

На кадрах – знищений ліс і величезні мертві площі, сліди від момтопомп, свіжі лунки, з яких вимивали бурштин, а вся територія більше нагадує не зелену Волинь, а Олешківську пустелю на Херсонщині.

Весь бурштин був проданий повз державу, а прибуток отримали нелегальні копачі, а також чиновники і співробітники МВС, які закривали очі на злочин. А місцевий бюджет від цього варварства не отримав жодної копійки.

Відсутність дощів і практично безсніжна зима зараз паралізували роботу чорних копачів, оскільки для видобутку бурштину потрібна вода. Крім того впали ціни на бурштин, і займатися цим стало не так вигідно.

«Це сліди величезного злочину як економічного, так і екологічного. Це злочин проти природи», – підкреслив Казанський.

За словами автора запису, щоб тут знову все ожило і зазеленіло, необхідний цілий комплекс заходів по реанімації території.

Території показали і з висоти пташиного польоту. Квадрокоптер зняв десятки гектарів мертвої землі, де ще недавно росли багаторічні сосни.

Відео викликало величезний резонанс серед українців.

«Це екологічний тероризм. У Румунії після вирубки лісів дійшли до ручки, тому там незаконну вирубку лісу прирівняли до тероризму з відповідними строками відсидки», «Це ж наскільки треба не любити свою країну, щоб так над нею знущатися, у всіх сенсах», «Їм пох, продадуть бурштин і куплять квартири в Луцьку або Києві і все», «Що б там говорили ті, що копали, – не на що жити, ми теж люди, всі живуть і ми теж хочемо, ми не винні. Але жити, а сволота зі своїми виродками поїде назад в хороші землі людей, що зберегли своє, там знайде нову халяву і знищить все навколо. Тому не треба чекати, коли накажуть згори, а карати за фактом і знизу повинні самі українці, тоді і верхи, може, щось почнуть робити для галочки, але заробляти не припинять», – обурюються в коментарях.

Раніше ми писали, що українському президенту Володимиру Зеленському з вертольота продемонстрували тисячі гектарів лісів України, знищених «бурштиновою мафією». Політ відбувся над Житомирською областю.

Тоді глава держави рекомендував головному ліснику звільнитися і написати заяви начальникам Нацполіціі і СБУ. За словами президента, він знає прізвища і хто стоїть за викраденням державних надр.

«Ми обов'язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не виїдуть з нашої країни», - зазначив глава держави.

Як видно, слова президента поки що виявилися лише словами.

"Так Зеленський переміг бурштинокопачів", "Слова Зе про видобуток бурштину виявилися лише словами", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Зеленському показали головну екологічну катастрофу України з висоти.

Як повідомляла Politeka, Україна втратила 70 млрд доларів.

Також Politeka писала, що знахідка в шматочку бурштину приголомшила вчених.