Журналіст і блогер Денис Казанський продемонстрував своїм підписникам наслідки нелегального видобутку бурштину на Волині
Зйомки проходили в урочищі Гальбин Рівненської області, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.
На кадрах – знищений ліс і величезні мертві площі, сліди від момтопомп, свіжі лунки, з яких вимивали бурштин, а вся територія більше нагадує не зелену Волинь, а Олешківську пустелю на Херсонщині.
Весь бурштин був проданий повз державу, а прибуток отримали нелегальні копачі, а також чиновники і співробітники МВС, які закривали очі на злочин. А місцевий бюджет від цього варварства не отримав жодної копійки.
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Відсутність дощів і практично безсніжна зима зараз паралізували роботу чорних копачів, оскільки для видобутку бурштину потрібна вода. Крім того впали ціни на бурштин, і займатися цим стало не так вигідно.
«Це сліди величезного злочину як економічного, так і екологічного. Це злочин проти природи», – підкреслив Казанський.
За словами автора запису, щоб тут знову все ожило і зазеленіло, необхідний цілий комплекс заходів по реанімації території.
Території показали і з висоти пташиного польоту. Квадрокоптер зняв десятки гектарів мертвої землі, де ще недавно росли багаторічні сосни.
Відео викликало величезний резонанс серед українців.
«Це екологічний тероризм. У Румунії після вирубки лісів дійшли до ручки, тому там незаконну вирубку лісу прирівняли до тероризму з відповідними строками відсидки», «Це ж наскільки треба не любити свою країну, щоб так над нею знущатися, у всіх сенсах», «Їм пох, продадуть бурштин і куплять квартири в Луцьку або Києві і все», «Що б там говорили ті, що копали, – не на що жити, ми теж люди, всі живуть і ми теж хочемо, ми не винні. Але жити, а сволота зі своїми виродками поїде назад в хороші землі людей, що зберегли своє, там знайде нову халяву і знищить все навколо. Тому не треба чекати, коли накажуть згори, а карати за фактом і знизу повинні самі українці, тоді і верхи, може, щось почнуть робити для галочки, але заробляти не припинять», – обурюються в коментарях.
Раніше ми писали, що українському президенту Володимиру Зеленському з вертольота продемонстрували тисячі гектарів лісів України, знищених «бурштиновою мафією». Політ відбувся над Житомирською областю.
Тоді глава держави рекомендував головному ліснику звільнитися і написати заяви начальникам Нацполіціі і СБУ. За словами президента, він знає прізвища і хто стоїть за викраденням державних надр.
«Ми обов'язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не виїдуть з нашої країни», - зазначив глава держави.
Як видно, слова президента поки що виявилися лише словами.
"Так Зеленський переміг бурштинокопачів", "Слова Зе про видобуток бурштину виявилися лише словами", - пишуть користувачі.
Нагадаємо, Зеленському показали головну екологічну катастрофу України з висоти.
Як повідомляла Politeka, Україна втратила 70 млрд доларів.
Також Politeka писала, що знахідка в шматочку бурштину приголомшила вчених.