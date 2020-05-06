За это никто не ответил до сих пор

Журналист и блогер Денис Казанский продемонстрировал своим подписчикам последствия нелегальной добычи янтаря на Волыни

Съемки проходили в урочище Гальбин Ровенской области, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

На кадрах – уничтоженный лес и огромные мертвые площади, следы от момтопомп, свежие лунки, из которых вымывали янтарь, а вся территория больше напоминает не зеленую Волынь, а Олешковскую пустыню на Херсонщине.

Весь янтарь был продан мимо государства, а прибыль получили нелегальные копатели, а также чиновники и сотрудники МВД, которые закрывали глаза на преступление. А местный бюджет от этого варварства не получил не копейки.

Отсутствие дождей и практически бесснежная зима сейчас парализовали работу черных копателей, поскольку для добычи янтаря нужна вода. Кроме того упали цены на янтарь, и заниматься этим стало не так выгодно.

«Это следы огромного преступления как экономического, так и экологического. Это преступление против природы», – подчеркнул Казанский.

По словам автора записи, чтобы здесь снова все ожило и зазеленело, необходим целый комплекс мер по реанимации территории.

Территории показали и с высоты птичьего полета. Квадрокоптер снял десятки гектаров мертвой земли, где еще недавно росли многолетние сосны.

Видео вызвало огромный резонанс среди украинцев.

«Это экологический терроризм. В Румынии после вырубки лесов дошли так же к ручке, поэтому там незаконную вырубку леса приравняли к терроризму с соответствующими сроками отсидки», «Это насколько же надо не любить свою страну, чтобы так над ней издеваться, во всех смыслах», «Им пох, продадут янтарь и купят квартиры в Луцке или Киеве и все», «Что бы там говорили те, что копали, – не на что жить, мы тоже люди, все живут и мы тоже хотим, мы не виноваты. Но жить, а сволочь со своими уродами поедет обратно в хорошие земли людей, сохранивших свое, там найдет новую халяву и уничтожит все вокруг. Поэтому не надо ждать, когда прикажут сверху, а наказывать по факту и снизу должны сами украинцы, тогда и верхи, может, что-то начнут делать для галочки, но зарабатывать не прекратят», – негодуют в комментариях.

Ранее мы писали, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому с вертолета продемонстрировали тысячи гектаров лесов Украины, уничтоженных «янтарной мафией». Полет состоялся над Житомирской областью.

Тогда глава государства рекомендовал главному леснику уволиться и написать заявления начальникам Нацполиции и СБУ. По словам президента, он знает фамилии и кто стоит за похищением государственных недр.

«Мы обязательно займемся этим вопросом. Думаю, что эти люди далеко не уедут из нашей страны», — отметил глава государства.

Как видно, слова президента пока что оказались только словами.

Напомним, Зеленскому показали главную экологическую катастрофу Украины с высоты.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла 70 млрд долларов.

Также Politeka писала, что находка в кусочке янтаря ошарашила ученых.