Боксер Олександр Усик заявив, що не збирається припиняти дружбу з росіянами

Як передає Politeka.net, таку думку він озвучив в російському фільмі про церкви "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Він зазначив, що спілкується насамперед з людиною, і неважливо, чи він з Лондона, Челябінська або Львова.

"З хлопцями, які живуть в Москві, раніше ми разом тренувалися, пили з одного кухля і їли кашу з однієї миски. А зараз, бачте, хтось ділить портфелі, а я повинен ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати. Мені без різниці, що мене хейтят або обзивають. У мене є своє сформована думка. Я не маленький хлопчик, мені не 12 років", – зазначив боксер.

Він підкреслив, що не збирається прислухатися до думки оточуючих, що зовсім його не знають.

“Я нікому нічого не винен, нічого ні в кого не краду, заробляю своєю працею. Чому повинен слухати думку того, хто мене чи засуджує, або намагається нав'язати свою думку? Ось Анатолій Миколайович Ломаченко може мені щось сказати, тому що, він мене виховав. А хтось інший, хто мене ні разу не бачив, а просто по телику подивився на мене і йому не подобається те, що мені подобається? Та Господи – дай їм сил”, – сказав він.

Раніше український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів в РФ.

За його словами, росіяни не винні в конфлікті на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, які нагорі, чогось не поділили".

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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