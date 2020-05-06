Боксер Александр Усик заявил, что не собирается прекращать дружбу с россиянами

Как передает Politeka.net, такое мнение он озвучил в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Он отметил, что общается прежде всего с человеком, и неважно, будь он из Лондона, Челябинска или Львова.

"С ребятами, которые живут в Москве, мы раньше вместе тренировались, пили чай с одной кружки и ели кашу с одной миски. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Та я буду продолжать. Мне без разницы, что меня хейтят или обзывают. У меня есть свое сформировавшееся мнение. Я не маленький мальчик, мне не 12 лет", – отметил боксер.

Он подчеркнул, что не собирается прислушиваться к мнению окружающих, которое совсем его не знают.

“Я никому ничего не должен, ничего ни у кого не ворую, зарабатываю своим трудом. Почему должен слушать мнение того, кто меня или осуждает, или пытается навязать свою мысль? Вот Анатолий Николаевич Ломаченко может мне что-то сказать, потому что, он меня воспитал. А кто-то другой, кто меня ни разу не видел, а просто по телику посмотрел на меня и ему не нравится то, что мне нравится? Да Господи – дай им сил”, – заключил он.

Ранее украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ.

По его словам, россияне не виноваты в конфликте на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые наверху, чего-то не поделили".

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".







