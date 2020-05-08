Українців попередили про новий етап ослаблення карантину, на роботу повертаються маршрутки і торгові центри

Як повідомляє Politeka, про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у 20-х числах столична влада буде вводити новий етап ослаблення карантину, який передбачає повернення на роботу торгових центрів і міського громадського транспорту.

«Якщо ми будемо запускати роботу великих торгових центрів, то нам потрібно буде запускати як мінімум наземний транспорт. І ми готуємося до цього. Але прошу ще трохи почекати. На початку 20-х чисел, 21-22-го, ми вже збираємося вводити ще більші пом'якшення», - зазначив він.

У той же час українців попередили, що у разі нового спалаху коронавіруса в столиці, Київ повернеться до умові жорсткого карантину.

Уточнимо, Нацполиции попередили, що будуть штрафувати українців, які будуть порушувати закон на травневі свята.

Як відомо, з-за світової пандемії та карантину святкування Дня перемоги в Україні скасували. Усі масові заходи скасовано, українцям заборонили влаштовувати пікніки і шашлики. Тим, хто буде порушувати карантин, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Крім цього, 9 травня буде діяти ще одне обмеження – заборона на носіння та використання георгіївської стрічки. За це українцям загрожує штраф у районі 5100 гривень або навіть адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, що росіяни влаштували акцію "Безсмертний полк" у дворі: відео божевільного "победобесия".

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