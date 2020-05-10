47-річний лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко зробив приголомшливе зізнання

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він опублікував фотографію своєї дружини Росіти, 1970 року народження, яка з тижня на тиждень повинна народити.

Жінка посміхається, стоячи в оточенні трьох собак, а по животу видно, що на поповнення в родині відомого політика чекають зовсім скоро.

«Любіть своїх мам!», – підписав знімок Ляшко.

Під фотографією всього за пару годин залишили понад 170 коментарів, в яких екс-нардепа та його дружину поздоровляють з майбутнім поповненням.

«О, Ляшко знову буде татом. Вітаю, хто б не був: хлопчик чи дівчинка. Здоров'я, здоров'я», «Вітаю!!! Ляшків має бути багато! Рада за вас з Росітою ❤️», «Олежка молодець, є ще порох у порохівницях!», «От що значить проводити карантин з користю!».

Про те, що в родині очікується поповнення, Ляшко натякав ще в березні, коли поділився знімком, на якому позує, тримаючи в руках крихітні сині дитячі повзунки.

На даний момент у політика і його дружини – доросла дочка Владислава Горбенко, яка народилася в 2002 році. Малюк стане другою дитиною Олега Валерійовича.

Раніше ми писали про те, що скандальний екс-нардеп Олег Ляшко заблокував двері ресторану «Велюр», яким володіє «слуга народу» Микола Тищенко.

«Мільйони людей через карантин втратили роботу. А ось ці слуги, які називають себе «Слугами народу», а насправді - вони слуги своєї жадібності і грошей. Ось це гламурне г*вно, яке називається «Велюр», вони для себе відкривають, щоб приходити сюди жерти і чай купувати по 500 гривень за чашку... вважають усіх українців за лохів», - заявив головний радикал країни.

Нагадаємо, співачка Злата Огневич зізналася, що пов'язує її з Ляшком.

Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росіту та дико осоромився, показові кадри.

Також Politeka писала, що обійми Ляшка з новим другом біля ялинки потрапили в кадр.