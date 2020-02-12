Бывший народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко оплакивает невосполнимую потерю

О своей беде он рассказал на странице в Facebook.

Экс-нардеп рассказал, что умерла одна из его собак. Беспородную Линду он взял в приюте. Подброшенную собаку вроде должны были усыпить, поэтому политик решил спасти пса.

"Моя Линда умерла. Прости меня, моя маленькая доверчивая девочка, что я не смог тебя спасти. Мое сердце разбито вдребезги!", - написал политик.

Ляшко рассказал, что он является владельцем 11 собак, и ни одна из них не принадлежит к элитным породам.

Также он призвал украинцев брать собак из приютов.

Отметим, в июле 2019 года Ляшко рассказывал, что у него дома 17 собак. По его словам, все они живут вместе и никогда между собой не грызутся.

Самая известная из них – дворняга Порш, с которой он даже пришел в Верховную Раду в рамках акции «Возьми собаку на работу».

Взяв собаку на роботу Gepostet von Олег Ляшко am Donnerstag, 20. Juni 2019

Ранее Ляшко признался, что собаки спасают от его стресса.

"Мне помогают семья и собаки. Я прихожу домой, и меня встречают родные. А собаки... чем больше узнаешь людей, тем больше любишь собак. Они никогда тебя не предадут, они тебя всегда любят и ждут , потрепать их за ухом - и сразу успокаиваешься. Еще люблю рыбалку. Но редко выезжаю, к сожалению. Дело даже не в том, сможешь поймать рыбу, а просто в процессе когда сидишь и смотришь на воду. Это можно делать бесконечно", - заявил он.

Напомним, Ляшко засветил дорогую покупку, украинцы обомлели: "больше 10 миллионов".

Как сообщала Politeka, объятья Ляшко с новым другом попали в кадр.

Также Politeka писала, что беда случилась у гламурной соратницы Ляшко в Киеве: скандальные подробности.