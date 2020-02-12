Бывший народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко оплакивает невосполнимую потерю
О своей беде он рассказал на странице в Facebook.
Экс-нардеп рассказал, что умерла одна из его собак. Беспородную Линду он взял в приюте. Подброшенную собаку вроде должны были усыпить, поэтому политик решил спасти пса.
"Моя Линда умерла. Прости меня, моя маленькая доверчивая девочка, что я не смог тебя спасти. Мое сердце разбито вдребезги!", - написал политик.
Ляшко рассказал, что он является владельцем 11 собак, и ни одна из них не принадлежит к элитным породам.
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Также он призвал украинцев брать собак из приютов.
Отметим, в июле 2019 года Ляшко рассказывал, что у него дома 17 собак. По его словам, все они живут вместе и никогда между собой не грызутся.
Самая известная из них – дворняга Порш, с которой он даже пришел в Верховную Раду в рамках акции «Возьми собаку на работу».
Ранее Ляшко признался, что собаки спасают от его стресса.
"Мне помогают семья и собаки. Я прихожу домой, и меня встречают родные. А собаки... чем больше узнаешь людей, тем больше любишь собак. Они никогда тебя не предадут, они тебя всегда любят и ждут , потрепать их за ухом - и сразу успокаиваешься. Еще люблю рыбалку. Но редко выезжаю, к сожалению. Дело даже не в том, сможешь поймать рыбу, а просто в процессе когда сидишь и смотришь на воду. Это можно делать бесконечно", - заявил он.
Напомним, Ляшко засветил дорогую покупку, украинцы обомлели: "больше 10 миллионов".
Как сообщала Politeka, объятья Ляшко с новым другом попали в кадр.
Также Politeka писала, что беда случилась у гламурной соратницы Ляшко в Киеве: скандальные подробности.