47-летний лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сделал ошеломительное признание

На своей странице в социальной сети Фейсбук он опубликовал фотографию своей супруги Роситы, 1970 года рождения, которая с недели на неделю должна родить.

Женщина улыбается, стоя в окружении трех собак, а по животу видно, что пополнение в семье известного политика произойдет совсем скоро.

«Любите своих мам!», – подписал снимок Ляшко.

Под фотографией всего за пару часов оставили более 170 комментариев, в которых экс-нардепа и его жену поздравляют с грядущим пополнением.

«О, Ляшко снова будет папой. Приветствую, кто бы ни был: мальчик или девочка. Здоровья, здоровья и только здоровья», «Приветствую!!! Ляшко должно быть много! Рада за вас с Роситой ❤️», «Олежка молодец, есть еще порох в пороховницах!», «Вот что значит проводить карантин с пользой!».

О том, что в семье грядет пополнение, Ляшко намекал еще в марте, когда поделился снимком, на котором позирует, держа в руках крохотные синие детские ползунки.

На данный момент у политика и его супруги – взрослая дочь Владислава Горбенко, которая родилась в 2002 году. Малыш станет вторым ребенком Олега Валерьевича.

Ранее мы писали о том, что скандальный экс-нардеп Олег Ляшко заблокировал дверь ресторана «Велюр», которым владеет «слуга народа» Николай Тищенко.

«Миллионы людей из-за карантина потеряли работу. А вот эти слуги, которые называют себя «Слугами народа», а на самом деле - они слуги своей жадности и денег. Вот это гламурное г*вно, которое называется «Велюр», они для себя открывают, чтобы приходить сюда жрать и чай покупать по 500 гривен за чашку... считают всех украинцев за лохов», - заявил главный радикал страны.

Напомним, певица Злата Огневич призналась, что связывает ее с Ляшко.

Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.

Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.