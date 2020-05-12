Радянський і російський актор, сценарист і продюсер Олексій Гуськов в жорсткій формі визнав Крим російським

Артист був внесений в базу даних "Миротворець" за свою антиукраїнську позицію, про це повідомляє Politeka.net.

Нещодавно він розповів російським журналістам, чому ненавидить українську владу.

"Не можу поїхати. Я навіть писав листи їм, бо мама дуже хотіла поїхати на могилу батька. Уроди, уроди! "Ми дамо супровід". Який супровід 83-річній людині, 83 роки? Там, звичайно, є друзі, які все зробили. Це дебілізм. Але там все пройде", - гнівно заявив актор.

Також актор заявив, що Крим, нібито, належить РФ з об'єктивних причин.

"Так, провели референдум, але з понятійно – це російська територія. Там живуть, в основному громадяни РФ в основній своїй масі. Я дійсно так вважаю", - сказав він.

Крім того, Олексій Гуськов розкритикував переконання про те, що українці і росіяни - це споріднені народи.

"Ми ніколи не були братніми народами. "Мати міст руських – Київ" – це все легенди. Читайте Солженіцина".

Раніше ми писали, що російська журналістка Ксенія Собчак поділилася своєю думкою щодо того, чий Крим

Так, Собчак заявила, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим має бути повернуто Україні.

За її словами, треба провести референдум.

«Росія порушила міжнародні домовленості і, звичайно, ця територія повинна бути повернена. Повинен бути проведений якийсь референдум. Зрозуміло, це питання складне, там величезна кількість російськомовного населення», — вважає Собчак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіян урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

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