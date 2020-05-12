Надбавки лікарям не могли нарахувати через те, що виникла юридична колізія

При нарахуванні зарплати за березень, багато регіонів керувались старим наказом Мінсоцполітики, згідно з яким надбавки нараховуються за погодинну роботу. У квітні ж формулу нарахування доплат змінили. Всі виплати повинні були проходити через підписання договору з Національною службою здоров'я України. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Наголошується, що всі підрозділи, які працюють з пацієнтами, хворими китайським вірусом, повинні були укласти ці угоди. Мова йде про екстренну медичну допомогу, опорні лікарні та стаціонарні установи. Але на даний момент дуже мало закладів уклали ці угоди.

«Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями зараз невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде», - підкреслив президент України Володимир Зеленський під час наради.

Він визнав, що доплат не було через «бюрократичну тяганину», пообіцявши все виправити.

Варто відзначити, що в мережі скептично поставилися до чергової обіцянці президента, нагадавши, що чули ці обіцянки після попереднього скандалу з доплатами.

«Вермішель дуже корисна», «Ключове слово, запам'ятайте, НАЙБЛИЖЧІ дні! Навіть дивитися не треба. Нездійсненно», «Просто губернатор-перукар подумав, що гроші призначалися перукарям», «Карантин вже знімають - а воно навіть гроші обіцяні дати не може - пародія - одним словом», «Неправильні гроші... не хочуть ні за ким ходити», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що головний лікар інфекційного відділення вирішила домогтися обіцяних зарплат і отримала погрози від влади: "Люди мають право...".

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю: "Тисячі гривень кожен день".

Також Politeka писала, що українські лікарі збунтувалися через ганебні доплати, обіцяні президентом: кадри протесту.