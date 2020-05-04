У Вінниці лікарі вийшли на протест через затримку доплат, обіцяних їм державою

У понеділок, 4 травня медики Вінницької центральної районної лікарні вийшли на вулиці через невдоволення мізерними доплатами у зв'язку з роботою зараженими смертоносним китайським вірусом пацієнтами, а також їх затримкою.

Раніше влада заявляла, що українські медики отримають доплату за роботу в умовах загрози зараження. Вінницька центральна районна лікарня була визначена лікарнею першої черги для пацієнтів, заражених небезпечним вірусом, однак обіцяних виплат її лікарі так і не отримали.

У зв'язку з цим розлючені медики вирішили вийти на акцію протесту. Мітинг пройшов прямо у дворі лікарні. Лікарі скаржилися на те, що розмір доплат за роботу в небезпечних умовах виявився мізерним, але навіть цих грошей вони не отримали.

Раніше ми писали про те, що до Миколаївської обласної інфекційної лікарні розгорівся неабиякий скандал.

Так, стало відомо, що головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що їй погрожують кримінальною справою за нібито нецільове використання коштів, які пішли на зарплату працівникам медзакладу.

Про це Федорова розповіла 30 квітня на сесії Миколаївської обласної ради.

Федорова розповіла, що гроші на утримання інфекційної лікарні в обласному бюджеті є, тому на минулій сесії депутати облради одноголосно проголосували за фінансування медзакладу.

Вона додала, що при цьому фінансове управління Миколаївської ОДА погрожує їй адміністративною та кримінальною відповідальністю за підписання документів про виплату зарплати працівникам инфекционки.

Нагадаємо, головлікар інфекціонки вирішила домогтися обіцяних зарплат і отримала погрози від влади.

Як повідомляла Politeka, головлікар вразила розповіддю про знущання над українськими медиками.

Також Politeka писала, що скандал навколо скасування карантину в Україні, медики збунтувалися: "Кількість хворих різко...".