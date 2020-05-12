Надбавки врачам не могли начислить из-за того, что возникла юридическая коллизия

При начислении зарплаты за март, многие регионы руководствовались старым приказом Минсоцполитики, согласно которому надбавки начисляются за почасовую работу. В апреле же формулу начисления доплат изменили. Все выплаты должны были проходить через подписание договора с Национальной службой здоровья Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что все подразделения, которые работают с пациентами, больными китайским вирусом, должны были заключить эти договора. Речь идет об экстренной медицинской помощи, опорных больницах и стационарных учреждениях. Но на данный момент очень мало учреждений заключили эти договора.

«Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится», - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский во время совещания.

Он признал, что доплат не было из-за «бюрократической возни», пообещав все исправить.

Стоит отметить, что в сети скептично отнеслись к очередному обещанию президента, напомнив, что слышали эти обещания после предыдущего скандала с доплатами.

«Вермишель очень полезная», «Ключевое слово, запомните, БЛИЖАЙЖИЕ дни! Даже смотреть не надо. Невыполнимо», «Просто губернатор-парикмахер подумал, что деньги предназначались парикмахерам», «Карантин уже снимают - а воно даже деньги обещенные дать не может - пародия - одни словом», «Неправильные деньги... не хотят ни за кем ходить», - пишут пользователи сети.

Напомним, что главврач инфекционки решила добиться обещанных зарплат и получила угрозы от власти: "Люди имеют право...".

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая: "Тысячи гривен каждый день".

Также Politeka писала, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.