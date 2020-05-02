Миколаївської обласної інфекційної лікарні розгорівся неабиякий скандал

Так, стало відомо, що головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що їй погрожують кримінальною справою за нібито нецільове використання коштів, які пішли на зарплату працівникам медзакладу.

Про це Федорова розповіла 30 квітня на сесії Миколаївської обласної ради, повідомляє видання НикВести.

Федорова розповіла, що гроші на утримання інфекційної лікарні в обласному бюджеті є, тому на минулій сесії депутати облради одноголосно проголосували за фінансування медзакладу.

Вона додала, що при цьому фінансове управління Миколаївської ОДА погрожує їй адміністративною та кримінальною відповідальністю за підписання документів про виплату зарплати працівникам інфекціонки.

"Але сьогодні мені кажуть фінансисти управління, посилаючись на фінуправління облдержадміністрації, що я порушу закон, буду нести адміністративну та кримінальну відповідальність, якщо виплачу зарплату за квітень працівникам лікарні. Чому? Тому що це буде "нецільове використання коштів". А тому я повинна заплатити за квітень доплату, а зарплату не платити", - пояснила Федорова.

Вона додала, що люди відпрацювали місяць, квітень, чесно, ризикуючи власним життям, в складних умовах морального та професійного навантаження, тому вони мають право отримати зарплату за свою роботу.

"Моя мета – збереження закладу, в який вже багато вкладено. Моя мета – збереження всього колективу. Я не збираюся скорочувати, нас і так вже залишилося дуже мало. А це, в цілому, забезпечить епідеміологічну безпеку нашої області", - резюмувала головлікар.

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