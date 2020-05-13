Злиті в мережу особисті дані українців можуть використовувати для кредитів і шантажу

Про це пише видання КП.

Як відомо, днями кілька Telegram-каналів злили у відкритий доступ персональні дані мільйонів українців.

Користувачі відразу припустили, що до скандалу причетний додаток "Дія", але в Мінцифрі запевнили, що програма не має власної бази даних і не накопичує таку інформацію.

Експерти попереджають, що злиті в мережу документи зловмисники можуть використовувати навіть для квартирного рейдерства.

Перший вид шахрайства- оформлення онлайн-кредитів. Юрист зі стажем Руслан Болгов зазначив, що аферисти – це зазвичай люди зі зв'язками, тому є ризик, що кредит спробують оформити в звичайному банку і пізніше перепродати колекторській фірмі, яка не знає про обман.

"На вас можуть подати до суду, і доведеться витрачати чималу суму на адвоката, щоб довести шахрайську схему", - заявив він.

Більш того, зловмисники можуть оформити на крадені документи фіктивну фірму. І проблеми посипляться на людину після того, як вона засвітиться в кримінальній справі. Також аферисти через ці документи можуть обманювати інших людей, провертаючи фіктивні онлайн-продажу.





Але найнебезпечніше, якщо аферисти перебувають у змові з "чорними ріелторами" і "чорними нотаріусами". Персональні дані можуть бути використані для квартирного рейдерства. Спершу складаються фальшиві судові рішення про нібито стягнення житла в якості боргів і такі ж підроблені документи про торги. Першим покупцем виступає підставна особа, після чого нерухомість можуть продати людині, яка навіть не здогадується про аферу.

Також експерти попереджають, що в результаті зливів особистих даних злочинці можуть отримати доступ до інтернет-банкінгу і до паролів в соцмережах.

Нагадаємо, українці масово позбулися квартир після шахрайської схеми.

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