Журналіст і блогер Денис Казанський розніс в пух і прах брехню пропагандистів

За шість років після «референдуму» в «Л/ДНР» окупанти примудрилися безбожно перекрутити історію.

У сюжеті, присвяченому цій «знаковій» події, пропагандистський телеканал «Юніон» в «ДНР» повідомив, що, коли проходив референдум про відокремлення Донбасу від України «і мови не було». Мовляв, мешканці хотіли добитися автономії і самим вибирати.

«Але умови змінилися Україна відправила танки та солдатів проти мирних жителів. Конфлікт набув риси збройного», – мовить закадровий голос.

Уривок сюжету опублікував у своєму Twitter донецький журналіст і блогер Денис Казанський, та спростував брехню пропагандистів.

В программе к 6-летию ДНР на канале "Юнион" говорят, что на референдуме 2014 речи не было про независимость от Украины. Только про автономию.



Про присоединение к РФ - вообще ни слова. Хотя именно этим людей тогда и завлекали на участки



Смотрю там оруэлловщина на полную катушку pic.twitter.com/wosxYhi3vI — Денис Казанський (@den_kazansky) May 12, 2020

«Стверджується також, що «Україна відправила танки та солдатів проти мирних жителів». «Мирні жителі» - це росіяни Гиркин, Безлер, Хмурий, Моторола і Бабай», – написав він у коментарі під відео.

Раніше ми писали, що у Донецьку, який окупанти вирішили перейменувати в Сталіно, зібралися встановити пам'ятник диктатору, який знищив десятки мільйонів людей

Увічнити Йосипа Сталіна збираються не де попало, а прямо в центрі Донецька, встановивши його скульптуру на місці нинішнього пам'ятника Тарасу Шевченку біля будівлі колишньої облдержадміністрації, яке в «ДНР» тепер називають «Будинком уряду».

За інформацією джерел, близьких до ватажка бойовиків Денису Пушилина, сепаратисти хочуть встановити Сталіна «розміром з статую Свободи».

Зараз в «республіці» збирають підписи про встановлення цього пам'ятника.

Нагадаємо, після Донецька окупанти присвоїли ім'я Сталіна ще одному великому місту.

Як повідомляла Politeka, "Донбас має увійти в Росію": Чичеріна наказала бойовикам помститися Україні.

Також Politeka писала, що в РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів.