Журналіст і блогер Денис Казанський розніс в пух і прах брехню пропагандистів
За шість років після «референдуму» в «Л/ДНР» окупанти примудрилися безбожно перекрутити історію.
У сюжеті, присвяченому цій «знаковій» події, пропагандистський телеканал «Юніон» в «ДНР» повідомив, що, коли проходив референдум про відокремлення Донбасу від України «і мови не було». Мовляв, мешканці хотіли добитися автономії і самим вибирати.
«Але умови змінилися Україна відправила танки та солдатів проти мирних жителів. Конфлікт набув риси збройного», – мовить закадровий голос.
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Уривок сюжету опублікував у своєму Twitter донецький журналіст і блогер Денис Казанський, та спростував брехню пропагандистів.
«Стверджується також, що «Україна відправила танки та солдатів проти мирних жителів». «Мирні жителі» - це росіяни Гиркин, Безлер, Хмурий, Моторола і Бабай», – написав він у коментарі під відео.
Раніше ми писали, що у Донецьку, який окупанти вирішили перейменувати в Сталіно, зібралися встановити пам'ятник диктатору, який знищив десятки мільйонів людей
Увічнити Йосипа Сталіна збираються не де попало, а прямо в центрі Донецька, встановивши його скульптуру на місці нинішнього пам'ятника Тарасу Шевченку біля будівлі колишньої облдержадміністрації, яке в «ДНР» тепер називають «Будинком уряду».
За інформацією джерел, близьких до ватажка бойовиків Денису Пушилина, сепаратисти хочуть встановити Сталіна «розміром з статую Свободи».
Зараз в «республіці» збирають підписи про встановлення цього пам'ятника.
Нагадаємо, після Донецька окупанти присвоїли ім'я Сталіна ще одному великому місту.
Як повідомляла Politeka, "Донбас має увійти в Росію": Чичеріна наказала бойовикам помститися Україні.
Також Politeka писала, що в РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів.