Російський журналіст і письменник Віктор Шендерович висловився про конфлікт України і Росії

Так, він вважає, що громадяни РФ, які підтримують дії Володимира Путіна в Україні, повинні покаятись, передає Charter97.org.

"Каятися треба нам (росіянам - ред.) перед українцями як німцям в 1945. Україні не за що каятися перед нами. Ми – інтервенти і наше покаяння, я сподіваюся попереду, тому що вихід кудись в новий стан може відбутися тільки через покаяння.

Німцям трошки пощастило – їх перемогли, їх змусили вступити на шлях покаяння, у них не було вибору, їх ніхто не питав", – пояснив він.

Шендерович, навів приклад з історії.

"Ви знаєте, як видавалася в Берліні, в американській зоні гуманітарна допомога влітку 1945 року? В кінотеатрах. Подивися фільм, як бульдозерами згрібають трупи в Освенцімі, у Бухенвальді. Подивися це кіно. Ти, який голосував за Гітлера, подивися це кіно, а на виході отримай заварку, буханець хліба, воду і завтра приходь подивитись кіно. І так кілька десятиліть, умовно кажучи", - розповів він.

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За його словами, ці території України вже стали чужими і з цим потрібно змиритися.

"Україна ніколи не поверне кордону 2014 року. Ці люди щасливі тому, що живуть в Росії. Не потрібно забирати в них щастя. Для нас Донбас — чужа країна. З приводу україно-російської війни я кажу дуже непопулярні речі. Але переконаний, що та територія вже не варта життів кращих українців", - зазначив письменник.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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