Российский журналист и писатель Виктор Шендерович высказался о конфликте Украины и России

Так, он считает, что граждане РФ, которые поддерживают действия Владимира Путина в Украине, должны покаяться , передает Charter97.org.

"Каяться надо нам (россиянам - прим. ред.) перед украинцами как немцам в 1945. Украине не за что каяться перед нами. Мы – интервенты и наше покаяние, я надеюсь впереди, потому что выход куда-то в новое состояние может произойти только через покаяние.

Немцам немножко повезло – их победили, их заставили вступить на путь покаяния, у них не было выбора, их никто не спрашивал", – пояснил он.

Шендерович, навел пример из истории.

"Вы знаете, как выдавалась в Берлине, в американской зоне гуманитарная помощь летом 1945 года? В кинотеатрах. Посмотри фильм, как бульдозерами сгребают трупы в Освенциме, в Бухенвальде. Посмотри это кино. Ты, который голосовал за Гитлера, посмотри это кино, а на выходе получи заварку, буханку хлеба, воду и завтра приходи посмотреть кино. И так несколько десятилетий, условно говоря", - рассказал он.

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По его словам, эти территории Украины уже стали чужими и с этим нужно смириться.

"Украина никогда не вернет границы 2014 года. Эти люди счастливы потому, что живут в России. Не нужно забирать у них счастье. Для нас Донбасс — чужая страна. По поводу украино-российской войны я говорю очень непопулярные вещи. Но убежден, что та территория уже не стоит жизней лучших украинцев", — отметил писатель.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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