Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич розповів, що думає про вторгнення РФ на територію України

На його думку, Росія зробила помилку, розпочавши бойові дії на території України.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Собеседник.

«У мене була прикрість від того, що в 2014 році відбувається якась дуже велика помилка державного масштабу. Але я розумів, що ніяк не міг вплинути на це. Тобто все, що міг, я робив, але це було, так би мовити, як слону дробина», — зізнався музикант.

Зараз же, за словами музиканта, його настрої змінилися – він зрозумів, що треба займатися своєю справою, адже кардинально вплинути на розстановку сил неможливо.

Раніше ми писали, що радянський і російський актор театру і кіно Василь Лановий поділився своєю думкою, чому між РФ і Україною зіпсувалися відносини

Так, він вважає, що в цьому винні США.

"Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірну біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко.

Ні для кого не секрет, що режисерами тут виступають Сполучені Штати, так хіба можу я змиритися з тим, що мої земляки стають слугами, пішаками в руках американців? Боюся навіть думати про те, чим це загрожує обернутися в майбутньому", - заявив актор.

Також Politeka писала, що Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України.