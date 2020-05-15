Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко показав свою вагітну дружину Росіту у дивному вбранні

Нещодавно 47-річний український політик ошелешив українців новиною про те, що його 49-річна дружина чекає другу дитину. Причому, судячи з розміру живота на її фотографіях, вона повинна народити вже в найближчий час.

Як повідомляє Politeka.net, Ляшко поділився новим знімком вагітної дружини у своєму Фейсбук. На фото Росіта сидить на вулиці, обіймаючи їх з чоловіком пса. При цьому увагу до себе відразу ж привертає футболка жінки з цікавим принтом у вигляді мавпячої морди.

«Ми чекаємо щастя…Моя мета – вселити в вас надію, а не страх», - загадково підписав знімок Ляшко.

Українці тут же відреагували на фото. Багато хто вітав сім'ю політика з майбутнім поповненням, проте були й інші коментарі.

«Ого! Пішли з Ради, і зайнялися справою. Класно», «Страшно від цієї мавпи», «У мене немає такої надії, на таку надію потрібні великі гроші», «Ви чомусь сумно виглядаєте», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ляшко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він опублікував фотографію своєї дружини Роситы, 1970 року народження, яка з тижня на тиждень повинна народити.

Жінка посміхається, стоячи в оточенні трьох собак, а по животу видно, що поповнення в родині відомого політика станеться зовсім скоро.

«Любіть своїх мам!», – підписав знімок Ляшко.

Нагадаємо, скандальний Ляшко раптово нагадав про себе, показавши вагітну 49-річну дружину.

Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росіту і дико осоромився, показові кадри.

Також Politeka писала, що обійми Ляшка з новим другом біля ялинки потрапили в кадр.