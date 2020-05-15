Львів'янин Яромир Самагальський запропонував карати українців за незнання рідної мови

Як передає Politeka.net, повчальні історії він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він згадав, як до нього в гості приїхав товариш, який вже понад 15 років проживає в США, і однією з тем розмови були сучасні емігранти і вивчення мови.

Чоловік виділив дві історії, які стануть повчальними для тих, хто не бажає вивчати мову країни, в якій ти живеш.

"Прийшов до товариша знайомий з Івано-Франківська, який вже кілька років працює далекобійником. Показує повідомлення, суть якого: "No communication - 1000$". Розповідає, що десь у Неваді його зупинила поліція, щось питала. Спільну мову він з ними не зміг і вони його відпустили.

"Вони ж мене відпустили, ніякого протоколу не складали. Якого біса вони від мене хочуть?". Довелося пояснювати , що поліцейським в США глибоко пофіг твої проблеми. Вони тебе зупинили, задали кілька питань, не змогли знайти спільну мову і надіслали штраф за те, що ти не співпрацював з поліцією. А знав би мову - все могло б обійтися простою розмовою або невеликим штрафом. А от відмова від співробітництва - це вже серйозніше. Плати 1000$", - розповів чоловік.

Друга історія сталася вже на митниці:

"Зателефонував товаришеві знайомий і попросив його поїхати в порт і допомогти з завантаженням автомобілів (він їх надсилає в Україну) на корабель, тому що там якісь проблеми з митницею. Приїхав він у порт і з'ясовує, що один з перегонників а/м не знає мови. Митник, переглядаючи документи, що його запитав, а той не зміг відповісти. В результаті автомобіль відставили вбік "до з'ясування". У всьому товариш розібрався, машину завантажили, а дилер отримав штраф: за 350$/год. за затримку навантаження" десь за 5 годин і "no communication - 1000$". Суть: можеш не вчити мову, але плати кожен раз", - поділився чоловік.

У підсумку, львів'янин задумався про такий же системі і в Україні.

"А може, нам треба перестати займатися проблемами громадян, які не знають мову, і трактувати це як небажання співпраці з владою і просто штрафувати? А може товари і послуги, які надаються іноземною мовою треба трактувати як "браковані" із забороною доступу на ринок України? Головне - правильне трактування правопорушення", - зазначив він.

Крім того, він зазначив, що такі історії для США не рідкість - в рік таким чином в США штрафують близько 30 тисяч чоловік.

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