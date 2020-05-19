Український поет і драматург Юрій Рибчинський заявив, що пішов би зі зброєю в руках на новий Майдан

Український поет, драматург, народний артист України Юрій Рибчинський заявив 2018 року в авторській програмі Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна", що краще б в Україні почався третій Майдан, ніж тривала війна на Донбасі.

"Ця війна на Донбассі не варта життя жодного справжнього українського хлопця, у якого можуть бути діти, внуки… Краще зробити третій Майдан, ніж воювати на Донбасі. І вже зробити такий Майдан, щоб він був останнім!" – сказав він.



Рибчинський додав, що пішов би на третій Майдан зі зброєю в руках. Крім того, він назвав Донбас хворобою, яку Україні потрібно побороти, щоб розвиватися і рухатися далі.

"Донбас - це хвороба. Якщо ми хочемо кудись рухатися, ми не можемо одночасно займатися його лікуванням. Всі нормальні люди (а там дуже багато талановитих) вже залишили Донбас, вони живуть, якщо не в Києві, то в Одесі чи Львові", - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про війну на території Донбасу.

За його словами, Україні не варто триматися за аннексированний Крим і окуповані райони Донбасу, оскільки вони будуть заважати нормалізації життя в країні і руху в Європу.

При цьому поет не виключив, що Крим і Донбас можуть повернутися в склад України.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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