Український поет і драматург Юрій Рибчинський заявив, що пішов би зі зброєю в руках на новий Майдан
Український поет, драматург, народний артист України Юрій Рибчинський заявив 2018 року в авторській програмі Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна", що краще б в Україні почався третій Майдан, ніж тривала війна на Донбасі.
"Ця війна на Донбассі не варта життя жодного справжнього українського хлопця, у якого можуть бути діти, внуки… Краще зробити третій Майдан, ніж воювати на Донбасі. І вже зробити такий Майдан, щоб він був останнім!" – сказав він.
Рибчинський додав, що пішов би на третій Майдан зі зброєю в руках. Крім того, він назвав Донбас хворобою, яку Україні потрібно побороти, щоб розвиватися і рухатися далі.
"Донбас - це хвороба. Якщо ми хочемо кудись рухатися, ми не можемо одночасно займатися його лікуванням. Всі нормальні люди (а там дуже багато талановитих) вже залишили Донбас, вони живуть, якщо не в Києві, то в Одесі чи Львові", - зазначив він.
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Також раніше повідомлялося, що народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про війну на території Донбасу.
За його словами, Україні не варто триматися за аннексированний Крим і окуповані райони Донбасу, оскільки вони будуть заважати нормалізації життя в країні і руху в Європу.
При цьому поет не виключив, що Крим і Донбас можуть повернутися в склад України.
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