Украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский заявил, что пошел бы с оружием в руках на новый Майдан

Украинский поэт, драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский заявил 2018 года в авторской программе Алеси Бацман на телеканале "112 Украина", что лучше бы в Украине начался третий Майдан, чем продолжалась война на Донбассе.

"Эта война на Донбассе не стоит жизни одного настоящего украинского парня, у которого могут быть дети, внуки… Лучше сделать третий Майдан, чем воевать на Донбассе. И уже сделать такой Майдан, чтобы он был последним!" – сказал он.



Рыбчинский добавил, что пошел бы на третий Майдан с оружием в руках. Кроме того, он назвал Донбасс болезнью, которую Украине нужно побороть, чтобы развиваться и двигаться дальше.

"Донбасс- это болезнь. Если мы хотим куда-то двигаться, мы не можем одновременно заниматься его лечением. Все нормальные люди (а там очень много талантливых) уже покинули Донбасс, они живут, если не в Киеве, то в Одессе или Львове", - отметил он.

Также ранее сообщалось, что народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался о войне на территории Донбасса.

По его словам, Украине не стоит держаться за аннексированный Крым и оккупированные районы Донбасса, поскольку они будут мешать нормализации жизни в стране и движению в Европу.

При этом поэт не исключил, что Крым и Донбасс могут вернуться в состав Украины.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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