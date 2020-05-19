В Україні варто прибрати пам'ятники учасникам Афганської війни



Як передає Politeka.net, таку думку висловив український журналіст і телеведучий Сергій Іванов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Афганська війна сильно нагадує те, що відбувається на Донбасі в наші дні.



"Сьогодні на Подолі бачив меморіальний знак учасникам афганської війни, яка за змістом нічим не відрізнялася від того, що робили німці під час Другої світової і того, що зараз росіяни роблять на Донбасі. Це була окупація території чужої держави і вбивство великої кількості її громадян", - зазначив він.

За його словами, для України це "безславна і ганебна сторінка історії, яка точно не заслуговує поваги і глорифікацію".

"Будь-які пам'ятники або меморіали в контексті цієї окупаційної війни - свідоцтво подвійної моралі і нерозуміння причинно-наслідкових зв'язків. За цією ж логікою у Берліні може з'явитися меморіал СС, оскільки, підкреслюю, жодної різниці між звірствами радянських військ в Афганістані і звірствами нацистів на території України я не бачу", - зазначив журналіст.

Раніше ми повідомляли, що в Донецьку, який окупанти вирішили перейменувати в Сталіно, зібралися встановити пам'ятник диктатору, який знищив десятки мільйонів людей.

Увічнити Йосипа Сталіна збираються не де попало, а прямо в центрі Донецька, встановивши його скульптуру на місці нинішнього пам'ятника Тарасу Шевченку біля будівлі колишньої облдержадміністрації, яке в «ДНР» тепер називають «Будинком уряду».

Нагадаємо, після Донецька окупанти присвоїли ім'я Сталіна ще одному великому місту.

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