В Украине стоит убрать памятники участникам Афганской войны



Как передает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист и телеведущий Сергей Иванов на своей страничке в Facebook.

По его словам, Афганская война сильно напоминает происходящее на Донбассе в наши дни.



"Сегодня на Подоле видел мемориальный знак участникам афганской войны, которая по содержанию ничем не отличалась от того, что делали немцы во время Второй мировой и того, что сейчас россияне делают на Донбассе. Это была оккупация территории чужого государства и убийство большого количества ее граждан", - отметил он.

По его словам, для Украины это "бесславная и позорная страница истории, которая точно не заслуживает почтения и глорификации".

"Любые памятники или мемориалы в контексте этой оккупационной войны - свидетельство двойной морали и непонимание причинно-следственных связей. По этой же логике в Берлине может появиться мемориал СС, поскольку, подчеркиваю, никакой разницы между зверствами советских войск в Афганистане и зверствами нацистов на территории Украины я не вижу", - отметил журналист.

Ранее мы сообщали, что в Донецке, который оккупанты решили переименовать в Сталино, собрались установить памятник диктатору, уничтожившему десятки миллионов людей.

Увековечить Иосифа Сталина собираются не где попало, а прямо в центре Донецка, установив его скульптуру на месте нынешнего памятника Тарасу Шевченко возле здания бывшей облгосадминистрации, которое в «ДНР» теперь называют «Домом правительства».

Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.

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