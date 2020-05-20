Український поет і драматург Юрій Рибчинський зробив несподівану заяву про український народ

На його думку, в Україні неякісне населення і неякісні керівники країни. Він також назвав українців "неякісним населенням", порівнявши їх із 1991 роком.

Таку заяву Юрій Рибчинський зробив у 2018 році в інтерв'ю на телеканалі "112 Україна".

"Перша проблема – якість населення. Це як якість команди: якщо якість гравців в "Барселоні" вище, ніж у київському "Динамо", то, швидше, виграють вони, а не ми. Якість населення в Україні після 1991 року, особливо після другого президента Леоніда Даниловича Кучми, катастрофічно падає, йде вимивання… Це вища освіта, це академіки, айтішники… Здоров'я нації – це теж якість населення. Якщо порівняти 1991 рік і сьогодні, то у нас неякісне населення. З ким будувати країну? Не з ким будувати країну" – сказав Рибчинський.

За його словами, в Україні "неякісне населення і внизу, і, головне, керівники неякісні".

"Умовно кажучи, людям, які не розуміються на мистецтві, дають керувати мистецтвом, нічого не розуміють у внутрішніх військах, але керують внутрішніми військами", – додав Рибчинський.

Також раніше повідомлялося, що народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про війну на території Донбасу.

За його словами, Україні не варто триматися за аннексированний Крим і окуповані райони Донбасу, оскільки вони будуть заважати нормалізації життя в країні і руху в Європу.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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