Украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский сделал неожиданное заявление об украинском народе

По его мнению, в Украине некачественное население и некачественные руководители страны. Он также назвал украинцев "некачественным населением", сравнив их с 1991 годом.

Такое заявление Юрий Рыбчинский сделал в 2018 году в интервью на телеканале "112 Украина".

"Первая проблема – качество населения. Это как качество команды: если качество игроков в "Барселоне" выше, чем в киевском "Динамо", то скорее выиграют они, а не мы. Качество населения в Украине после 1991 года, особенно после второго президента Леонида Даниловича Кучмы, катастрофически падает, идет вымывание… Это высшее образование, это академики, айтишники… Здоровье нации – это тоже качество населения. Если сравнить 1991 год и сегодня, то у нас некачественное население. С кем строить страну? Не с кем строить страну" – сказал Рыбчинский.

По его словам, в Украине "некачественное население и внизу, и, главное, руководители некачественные".

"Условно говоря, людям, не разбирающимся в искусстве, дают руководить искусством, ничего не понимают во внутренних войсках, но руководят внутренними войсками", – добавил Рыбчинский.

Также ранее сообщалось, что народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался о войне на территории Донбасса.

По его словам, Украине не стоит держаться за аннексированный Крым и оккупированные районы Донбасса, поскольку они будут мешать нормализации жизни в стране и движению в Европу.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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