Розкриті деталі запуску транспорту в Україні в умовах ослабленого карантину

Про це пишуть Вести.

Як відомо, вже 22 травня в Україні запрацює весь наземний транспорт, з 25 травня - метрополітен, з 1 червня - залізниця, з 15 червня - авіасполучення.

Але життя все одно більше не буде колишньою, оскільки в транспорті діятимуть різні обмеження.

В наземному транспорті дозволять перевозити пасажирів строго по сидячих місць. Не вирішено питання з підвищенням тарифів серед приватних перевізників, які стверджують, що працюють у збиток.

Українців також попереджають, що транспорт курсуватиме по плаваючому графіку.

«Повне завантаження маршрутів буде тільки в годину пік, щоб вивести людей на роботу і додому. А ось вдень інтервал буде набагато більше, тому що возити в цей час, як правило, нам нікого», — попередив голова Асоціації перевізників Київщини Олексій Павленко.

За словами експертів, ціни на проїзд можуть підвищити вже після того, як запустять наземний транспорт з метою покриття збитків серед перевізників.

«У них дуже великі витрати з-за простою і обмежень. Тому навіть якщо в перші дні вартість проїзду вони залишать на колишньому рівні, то з часом все-таки спробують підняти ціни на 30-50%. І як показує практика, важелів впливу на тих учасників ринку, які раніше підвищували вартість проїзду без усякого узгодження, у влади немає», — запевняє Станіслав Гвоздіков.

Метрополітен, ймовірно, буде працювати у звичайному режимі, хоча у влади була ідея відкривати його тільки вранці і ввечері.

«Ми зараз чекаємо відповідного документа від уряду. Планується, що метро буде відкрито в звичайному режимі, але з суворим дотриманням маскового режиму. В цьому плані ми сподіваємося на тісну співпрацю з поліцією. Ми проводимо посилену дезінфекцію як складів, так і платформ та всіх поверхонь, з якими контактують люди. Дуже сподіваємося, що люди будуть користуватися метро тільки в випадках крайньої необхідності, а ті, хто може працювати з дому, продовжать це робити», заявила в коментарі журналістам речник столичного метрополітену Наталія Макогон.

Додамо, що з 1 червня в Україні поновлюються пасажирські залізничні перевезення у дальньому напрямку. Цю інформацію вже підтвердив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

У поїздах "Укрзалізниці" будуть діяти схожі обмежувальні заходи: скринінг і наявність медичних масок.

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